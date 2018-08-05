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ضبط 405 مخالفات مرورية لإعادة الانضباط بدمياط

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:16 ص
ضبط 405 مخالفات مرورية لإعادة الانضباط بدمياط مخالفات مرورية
دمياط - معتز الشربينى
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شنت أجهزة الأمن بدمياط، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور دمياط، عدة حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفين، حيث تم ضبط 405 مخالفة مرورية متنوعة.

 

وكانت الحملات التى قادها مدير إدارة مرور دمياط، وشارك فيها الرواد أحمد الرفاعي مديرإدارة مرور فارسكو والزرقا ومعاذ عبد الهادى أبو الخير، وعنان حجاج وعمر الشريف والنقيبان مختار الشافعى ومحمود الشال قد استهدفت عددًا من الميادين العامة، بمدينتى دمياط ورأس البر وحملات بالطرق السريعة لضبط المخالفات.

 

وتم ضبط عدد من المخالفات المرورية رخص قيادة منتهية، والسير بسرعة أزيد من المقررة، والسير عكس الاتجاه وعدم تشغيل عداد، كما تم ضبط 50 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وقد تمكن رجال المرور بفارسكور من ضبط 35 توك توك و70مخالفة مرورية بفارسكور تم تحرير المحاضر اللازمة.

 

يذكر أن  محافظة دمياط، قد تم تركيب أول إشارة مرور إلكترونية بها بشارع سوق الحسبة بمدينة دمياط، بعد أن ظلت المحافظة عدة سنوات بدون أى إشارة مرور بعد تطوير ميادينها.


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