ضبط 27 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة لأمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط 27 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص، وتنفيذ 130 حكم قضائى، خلال حملة أمنية بالمحافظة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 62 قضية تموينية، احتوت على كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، وضبط بائعين بحوزتهم اسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء.

وأسفرت الحملة التى استهدفت قطاعى شمال وجنوب الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والمنطقة الأثرية بالهرم، ومحيط محطات المترو، عن إزالة 630 مخالفة تعدى وإشغال طريق، وتنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، لتباشر النيابات المختصة التحقيق.