ضبط 260 واقعة سرقة تيار خلال حملات لشرطة الكهرباء فى قنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملات أمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط جرائم السرقة التيار الكهربائى، وذلك إطار المحافظة على المال العام، وتحصيل الغرامات للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.



وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد تمكن مباحث الكهرباء بالمحافظة من شن حملات لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى بدائرة مركز وبندر قنا ونجع حمادى ونقادة أسفرت الحملة عن ضبط 26p واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير مخالفات وغرامات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.