video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 02:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 24 ألف علبة سجائر فى مخزن غير مرخص بمدينة المنيا

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:20 م
ضبط 24 ألف علبة سجائر فى مخزن غير مرخص بمدينة المنيا سجائر - أرشيفية
إضافة تعليق

ضبطت مديرية التموين بالمنيا، مخزنا غير مرخص للسجائر بناحية الأخصاص بمدينة المنيا، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة مكونة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية ومفتشى التموين، بهدف قمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على المنشآت.

 

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة جاءت استجابة لشكاوى من المواطنين تفيد بوجود مخزن بدون ترخيص يستخدم لتخزين السجائر وبعض المستلزمات التى تستخدم فى أعمال التدخين بالمقاهى بناحية الأخصاص،مما يتسبب فى إزعاج قاطنى المنطقة علاوة على الخطر الداهم الذى يهدد سلامة الأطفال.

 

وأضاف وكيل الوزارة بالمنيا، أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر تموينى برقم 16402 جنح قسم المنيا ضد المسئول عن المخزن، وضبط ومصادرة 24500 علبة سجائر و480 عبوة من مستلزمات التدخين الأخرى قبل طرحها للبيع، مؤكدًا على أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحويل الأمر للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

 

وأكد يوسف، على أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من خلال مفتشى الرقابة بالمديرية والإدارات الفرعية من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التى يتم عرضها للمواطنين حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط سجائر أجنبية وفول سودانى فى حملة تموينية بالإسكندرية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المنيا

اخبار المنيا

مديرية التموين

وزارة التموين




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة