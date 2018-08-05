ضبط 24 ألف علبة سجائر فى مخزن غير مرخص بمدينة المنيا

ضبطت مديرية التموين بالمنيا، مخزنا غير مرخص للسجائر بناحية الأخصاص بمدينة المنيا، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة مكونة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية ومفتشى التموين، بهدف قمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على المنشآت.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة جاءت استجابة لشكاوى من المواطنين تفيد بوجود مخزن بدون ترخيص يستخدم لتخزين السجائر وبعض المستلزمات التى تستخدم فى أعمال التدخين بالمقاهى بناحية الأخصاص،مما يتسبب فى إزعاج قاطنى المنطقة علاوة على الخطر الداهم الذى يهدد سلامة الأطفال.

وأضاف وكيل الوزارة بالمنيا، أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر تموينى برقم 16402 جنح قسم المنيا ضد المسئول عن المخزن، وضبط ومصادرة 24500 علبة سجائر و480 عبوة من مستلزمات التدخين الأخرى قبل طرحها للبيع، مؤكدًا على أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحويل الأمر للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

وأكد يوسف، على أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من خلال مفتشى الرقابة بالمديرية والإدارات الفرعية من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التى يتم عرضها للمواطنين حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.