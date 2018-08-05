ضبط 180 هاربا من أحكام فى حملة أمنية مكبرة بالسويس

السويس- سيد نون

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن السويس، من ضبط 180هاربا من أحكام قضائية صادرة من محاكم حافظة السويس خلال حملة أمنية موسعة نفذت داخل جميع أحياء المحافظة.

وتمكن ضباط مباحث مديرية أمن السويس من القبض على 13 مسجلا خطر متهمين بترويع المواطنين بأحياء المحافظة.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى اخطارا من إدارة المباحث الجنائية بتنفيذ حملة أمنية موسعة بالمحافظة.

وتمكن ضباط الشرطة بمديرية أمن السويس من القبض على 180 هاربا من أحكام قضائية من بينهم هاربين من 9 أحكام قضائية صادر من محكمة جنايات السويس. كما تمكن ضباط قسم شرطة عتاقة من ضبط اثنين من اللصوص متهمين بسرقة قضبان السكك الحديدية.