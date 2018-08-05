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ضبط مندوب مبيعات وصديقه استوليا على مبالغ مالية من مواطنين بزعم استثمارها

الأحد، 05 أغسطس 2018 03:09 م
ضبط مندوب مبيعات وصديقه استوليا على مبالغ مالية من مواطنين بزعم استثمارها المتهم
محمود عبد الراضي _دينا الحسيني
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تمكنت إدارة الأموال العامه بالإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه وآخر على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها.

وكان بلاغ قد ورد لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من "ا.س.ا ، سن 34 "، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وآخرين ضد كل من "ر.ى.ف،  35 سنة، مندوب مبيعات، مقيم دائرة قسم شرطة ثان الرمل، و"ك.ح.ا ، 56 سنة"، مقيم دائرة قسم شرطة باب شرقى لقيامهما بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 400 ألف جنيه بزعم استثمارها فى مجال الإنتاج الداجنى. 

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى صحة الواقعة، وقيام المذكوران بتلقى الأموال من المُبلغين متخذان من أحد مزارع الدواجن الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية المملوكة لأحد الأشخاص مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، ومقابلة ضحاياهم من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بقدرتهما على استثمار أموالهم فى ذلك المجال، وما يدره عليهم من أرباح عالية إلا أنهما لم يفيا بوعدهما، وتهربا من رد المبالغ المالية التى تحصلا عليها منهم بدون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.

 


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