ضبط كميات من الأدوية المخدرة وأقراص إجهاض الحمل بالشرقية

أغلقت مديرية الصحة بالشرقية، 3 منشآت طبية وصيدليتين، ذلك لوجود مخالفات طيبة وقانونية القانون، كما تم تحريز أدوية محظورة التداول فيها أبرزها أقراص ميزوتاك التى تستخدم فى إجهاض الحمل.

فقد تشكلت لجنة بإشراف الدكتورة رحاب عبدالحى مدير عام إدارة الصيدلة، الدكتور حسام القمحاوى مدير العلاج الحر، الدكتور محمد عبدالحى مدير التفتيش الصيدلى ضمت اللجنة كل من فادى جلال محمود، أحمد حسن عبدالجواد بالاشتراك مع أعضاء الإدارة العامة للرقابة التجارية الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية وأعضاء العلاج الحر ببلبيس والعاشر من رمضان. أسفرت عن ضبط صيدلية و3 منشآت طبية، بدون تراخيص، تحرير محاضر مخالفة الاشتراطات الصحية لعدم الالتزام بالحرق الأمن للمخلفات وعدم التزام سياسات مكافحة العدوى، مخالفة تواجد غرف عمليات كبرى فى أماكن غير مرخصة بذلك.

كما تم ضبط أجهزة طبية مجهولة المصدر، وضبط وتحريز كميات من الأدوية وهى 473 أمبول خاص بالتخدير والعمليات الجراحية، 28 لولب نسائى، 130 قرص ميزوتاك محظور تداولها، 2 امبول جدول ثانى سموم، 1 فيال جدول ثالث مخدرات، 400 قطعة شيكولاتة بداخلها فيتامينات، 43 محلول وريدى، 250 قرص مجهول المصدر وغير مسجل، 7 علبة صادر بحقها منشور غش تجارى، 15 صنف مجهول المصدر مدون عليها للمساعدة فى علاج امراض الكبد والكلى والسرطان وتأخر النمو للأطفال.

كما تم فحص عدد من الشكاوى خاصة بصيدليتين بنطاق مركز أبوحماد وأسفرت عن ضبط عدد 21 أمبول نالوفين ( جدل ثالث مخدرات ) بدون فواتير، عدد 44 أدوية صدر بها منشور غش تجارى من الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، وعدد 340 قرص أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع مما يضر بالصحة العامة للمرضى، عدد 345 قرص أدوية جنسية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، عدد 600 قرص أدوية جدول ثان مؤثر على الحالة النفسية بدون فواتير، عدد 8 علب لبن أطفال خاص بوزارة الصحة والسكان، وتم تحرير المحاضر اللازمة بذلك.