ضبط عاطل لقيامه بخطف حقائب السيدات بالعبور

شهدت منطقة إسكان العبور مطاردة بين رجال الشرطة وعاطل أثناء القبض عليه لقيامه بخطف حقائب السيدات فى الشارع، وأسفرت المطادرة عن القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.



كانت البلاغات تعددت أمام العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى من العديد من السيدات بتعرضهم للسرقة بالإكراه وخطف حقائب يدهم فى الشارع من قبل مجهول يستقل دراجة نارية.

تم عرض البلاغات على اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء علاء فاروق مدير المباحث وفى أحد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم ويدعى ”م س” 27 سنة عاطل، وجارى مناقشة المتهم للوقوف على حجم نشاطه الإجرامى وتولت النيابة التحقيق.