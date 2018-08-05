"صيدلة سوهاج" تختتم دورتها التدريبية فى البحث العلمى.. صور

أختتمت كلية الصيدلة بجامعة سوهاج فعاليات الدورة التدريبية فى البحث العلمى التطبيقي بمشاركة طلاب الكلية وخريجى كليات الصيدلة المختلفة، وطلاب كلية الطب حسبما قال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.

وأضاف عزيز، فى بيان، أن ذلك يأتى فى إطار حرص الجامعة على تشجيع البحث العلمى، وخاصة لدى الطلاب، حيث أن القوة العلمية تقاس بكم الأوراق البحثية التى يتم نشرها.

وقال الدكتور محمود المنشاوى عميد الكلية، إن فعاليات التدريب تهدف إلى تكوين قاعدة من طلاب الكلية الشغوفين بالبحث العلمى، والذين يتم استثمار أفكارهم البحثية للوصول إلى الجانب التطبيقى، وذلك من خلال فرق بحثية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأضاف المنشاوى، أن الفعاليات استمرت على مدار أربعة أيام تم خلالها التعرف على الفرق بين الورقة البحثية والمجلة العلمية،وخطوات البحث العلمى، والمعايير التى على أساسها يتم تقييم البحث وتحديد مدى قبوله للنشر، موضحًا أن فعاليات هذه الدورة تأتى استكمالا للمشروع البحثى الطلابى الطموح، الذى بدأته الكلية خلال العام الماضى، حيث حصل طلاب الكلية على العديد من الجوائز فى العديد من المؤتمرات والمنافسات البحثية.

وذكر الدكتور ممدوح فوزى منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، أن الفعاليات شملت أيضا توضيح الفارق بين الورقة البحثية والمقال والمجلة وغيرهم، وكيفية اختيار موضوع البحث وأخلاقيات البحث العلمى، وخطوات نشر البحث، وأهم الصفات والمهارات الواجب توافرها فى الباحث.

ومن الجدير بالذكر أن الكلية سوف تقوم بعمل تقييم للأبحاث الطلابية التى سوف يتم تجهيزها، من خلال نخبة من المتخصصين لاختيار أفضلها، وذلك للوصول إلى مرحلة التطبيق خلال الفترة المقبلة.