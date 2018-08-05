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صور.. وصول أول دفعة من حجاج فلسطين مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السعودية

الأحد، 05 أغسطس 2018 08:09 ص
صور.. وصول أول دفعة من حجاج فلسطين مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السعودية وصول أول دفعة من حجاج فلسطين مطار القاهرة
كتب ــ محمود عبد الغنى
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استقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، الدفعة الأولى من الحجاج الفلسطينيين والتى يبلغ  عددهم 800  حاج وحاجة من  قطاع غزة، قادمين من معبر رفح  استعدادا  للمغادرة للأراضى المقدسة،  وكان فى استقبالهم بالمطار، سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول  العربية السفير دياب اللوح.

وأعرب السفير دياب اللوح، خلال وداع الحجاج عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجّه بالتيسير على حجاج فلسطين، وللجيش المصرى العظيم الذى أمّن سفر الحجاج حتى وصولهم إلى مطار القاهرة، وإلى الأجهزة الأمنية التى كانت على تواصل دائم وبذلت كل المستطاع لتذليل كافة العقبات.

جدير بالذكر، أن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أكد أنه من المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا الموسم 62 ألف حاج بينهم ‏حجاج الترانزيت من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الحجاج من الإخوة ‏الفلسطينيين وحجاج دولة مالى،  وذلك على متن 325 رحلة جوية.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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