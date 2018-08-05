صور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد النجدة والحماية المدنية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الأحد، الخدمات الأمنية بعدد من شوارع مدينة كفر الشيخ، كما تفقد إدارة شرطة النجدة، وتابع تلقى الأفراد والموظفين والضباط للبلاغات، وكيفية التعامل معها، ووجه بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين للمحافظة على الأرواح والمشكلات العامة والخاصة.

كما تفقد مدير الأمن إدارة الحماية المدنية، وصافح العاملين بها، مشيداً بما يقومون به من جهود، مطالباً ببذل مزيد من الجهد وسرعة الاستجابة للبلاغات، حفاظاً على حياة المواطنين، والحفاظ على أمن القوات، واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.







