video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد النجدة والحماية المدنية

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:12 م
صور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد النجدة والحماية المدنية مدير امن كفر الشيخ يتفقد شرطة النجدة
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

تفقد اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الأحد، الخدمات الأمنية بعدد من شوارع مدينة كفر الشيخ، كما تفقد إدارة شرطة النجدة، وتابع تلقى الأفراد والموظفين والضباط للبلاغات، وكيفية التعامل معها، ووجه بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين للمحافظة على الأرواح والمشكلات العامة والخاصة.

كما تفقد مدير الأمن إدارة الحماية المدنية، وصافح العاملين بها، مشيداً بما يقومون به من جهود، مطالباً ببذل مزيد من الجهد وسرعة الاستجابة للبلاغات، حفاظاً على حياة المواطنين، والحفاظ على أمن القوات، واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

1- مدير امن كفر الشيخ يتفقد شرطة النجدة
 

 

2- مدير الامن يتفقد الحماية المدنية
 
3- جانب من تفقد مدير الامن للحماية المدنية
 
4- جانب من الحماية المدنية
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع اثنين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الأثار بكفر الشيخ

قوات الامن

مدير امن كفر الشيخ

خارجين على القانون

خدمات امنيه

اشتباه

شرطه النجده

الحمايه المدنيه




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة