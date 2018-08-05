صور.. محافظ القليوبية لمقاول إسكان الخانكة: مش هستلم شقة واحدة فيها خلل

تفقد اللواء محمد العشماوى، محافظ القليوبية، عمارات الإسكان الاجتماعى بالخانكة والتى بلغ عددها 113 عمارة، وسير العمل بها، بحضور رئيس مجلس مدينة الخانكة المهندس مجدى نجاح، ووكيل إسكان القليوبية المهندسة وفاء عبد الفتاح، حيث شدد على ضرورة التأكد من صحة وسلامة المبانى والتشطيبات.

وعنف المحافظ، أحد مقاولى مشروع الإسكان الاجتماعى بالخانكة، على وجود عدد من المخالفات فى التشطيبات والدهانات وغيرها من الأبواب والشبابيك، قائلا "إنت جايب خشب طفش تركبه فى الشبابيك، ودا مينفعش ومش هستلم شقة واحدة فيها خلل".

وأكد المحافظ، أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية وإسكان المحافظ لتسلم هذه الوحدات بالكامل من المقاولين، مشيرا إلى أنه سيتم التأكيد على عدم تسلم أى شقة بها مخالفات فى التشطيب وتحميل الشركة المختصة كافة التكاليف.

فى سياق آخر، اجتمعت نجوى العشيرى رئيس مدينة ومركز بنها، اليوم بوفد من وزارة التنمية المحلية، وذلك للوقوف على متطلبات القرى أكثر احتياجا بمركز بنها.

وأشارت نجوى العشيرى، فى تصريحات صحفية لها، أن الدولة تولى اهتماماً بالغا بالقرى الأكثر احتياجا، وأنه سيتم رصد تلك القرى بناء على التعداد السكانى بها ونسبة البطالة والفقر وانتشار الأمر إضافة، وسيتم عمل ملف كامل بكل قرية وعرضه على وزارة التنمية المحلية.

وأوضحت رئيس المدينة، أنه بعد رصد وإحصاء تلك القرى سيتم تقديم معونات لهم لمساعدتهم، وكذلك أيضا ترميم المنازل المتهالكة.

وعقد اللواء محمود عشماوى اجتماعا لبحث إنشاء مستشفى أورام بالتبرع من قبل أحد المواطنين، لتوفير الأجهزة الخاصة بالمستشفى بمدينة بنها بالمنطقة الواقعة على المدخل الشرقى للمدينة قبلى سكة حديد بنها الزقازيق وشرقى الرياح التوفيقى، ويهدف ذلك إلى توفير خدمة طبية متميزة فى هذا المجال للمواطنين.