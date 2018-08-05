صور.. محافظ الإسكندرية يكرم أبطال العالم للسباحة بالزعانف بصربيا

الإسكندرية جاكلين منير

كرم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم السباحين الزعانف السكندريين، والذين شاركوا فى بعثة منتخب مصر فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف والتى اقيمت بمدينه بلجراد - صربيا خلال الفتره من 14 حتى 21 يوليو من العام الجارى، وكذلك أعضاء الاتحاد المصرى للغوص، وذلك بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد بسيونى السكرتير العام المساعد والدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية .

وخلال التكريم هنأ المحافظ جميع أبطال الإسكندرية الذين شاركوا فى هذه البطولة العالمية، مؤكدا على ضرورة إعلاء قيمة الرياضة وأهميتها بالنسبة للنشء ، مشيدا بالمجهود الذى بذله السباحين فى هذه البطولة قائلا" أبناء الاسكندرية شرفونا فى بطولة العالم لسباحة الزعانف و نتمنى منهم المزيد من التقدم والاستمرار فى رفع اسم بلدهم فى جميع البطولات العالمية".

وأكد المحافظ فى بيان حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم المعنوى والمادى للرياضين ومن الضرورى تقديم حزمة متنوعة من الأنشطة الرياضية للشباب وإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة مختلف الألعاب الرياضية ، مطالبا مسئولى الشباب والرياضة بالثغر بتخصيص إدارة لحصر الرياضيين السكندريين والحاصلين على بطولات دولية ومحلية لدعمهم وتشجيعهم وتحقيق مطالبهم ، فهم شباب مصر الذين يمثلونا فى المحافظ والبطولات الدولية .

وقد كرم المحافظ السباح المصرى يوسف العطار سباح نادى سموحة والذى حطم الرقم العالمى والحاصل على المركز الخامس فى سباق 6 كيلو سباحه بالزعانف المونو ، والمركز السادس فى سباق تتابع مختلط ، والمركز العاشر فى سباق 400 سباحه بالزعانف المزدوجة ، والمركز الثانى عشر فى سباق 1500 سباحة بالزعانف المونو، كما حققت السباحة المصرية آلاء عبد اللطيف احمد سباحه نادى سموحة المركز السادس فى سباق مختلط ، والمركز العاشر فى سباق 6 كيلو سباحة بالزعانف المونو، والسباحة آية محمد خميس سباحه نادى سموحة الحاصلة على المركز السادس فى سباق مختلط ، والمركز الثانى عشر فى سباق 6 كيلو سباحة بالزعانف المونو.

كما تم تكريم 4 من قيادات سباحة الغطس، وهم سامح الشاذلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، و محمد خميس نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، والعميد عبد العال شاهين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، واللواء عبد السلام محمد رئيس منطقة الإسكندرية للغوص والإنقاذ.



السباحين



السباحين



السباحين



السباحين