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الأحد، 05 أغسطس 2018 04:42 م
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صور.. زلزال بقوة 7 درجات يضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:31 م
صور.. زلزال بقوة 7 درجات يضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية زلزال فى إندونيسيا
أ ف ب
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ضرب زلزال قوى جزيرة لومبوك الاندونيسية، الأحد، بحسب المعهد الجيولوجى الأمريكى، بعد أسبوع من زلزال أدى إلى مقتل 17 شخصا فى الجزيرة التى يرتادها مصطافون.

وبلغت قوة الزلزال 7 درجات وتم تحديد مركزه على عمق 10 كلم تحت الأرض، بحسب المعهد.

وأصدر مسؤولون تحذيرا من حدوث تسونامى ودعوا السكان إلى الابتعاد من المحيط.

وقال دويكوريتا كارناواتى رئيس وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء للتلفزيون المحلى "الرجاء أن تتوجهوا إلى المناطق المرتفعة والمحافظة على الهدوء وعدم الهلع".

 

سيارة إسعاف تعالج جريح بعد الزلزال
سيارة إسعاف تعالج جريح بعد الزلزال

 

نقل جريح إلى مستشفى بعد وقوع الزلزال
نقل جريح إلى مستشفى بعد وقوع الزلزال
 
إندونيسيون بعد الزلزال
إندونيسيون بعد الزلزال

 

انهيار جزء من مبنى
انهيار جزء من مبنى

 

رعب فى إندونيسيا
رعب فى إندونيسيا

 


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