صور.. رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال عددا من الملفات المتعلقة بالوزارة

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالوزارة.

كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا بعد قليل لمتابعة أعمال التطوير التى تتم بكورنيش النيل بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، والجهات المعنية.

وكان رئيس الوزراء قد التقى صباح اليوم الأحد كلا من الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.

وكان رئيس الوزراء قد التقى هاو بينغ، عضو الحزب الحاكم الصينى، وأمين لجنة مراقبة وإدارة أصول الدولة، التى تدير 96 شركة وطنية، وسونج آيقوه، سفير الصين بالقاهرة، وجوان كينغ، رئيس مجلس إدارة شركة (cscec) الصينية، والوفد المرافق لهم، لمتابعة موقف "منطقة الأعمال المركزية" بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تتولى تنفيذها شركة (cscec) الصينية.