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صور.. حجاج قطاع غزة من مطار القاهرة: لا نثق إلا في مصر لتوحيد الصف الفلسطيني

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:05 م
صور.. حجاج قطاع غزة من مطار القاهرة: لا نثق إلا في مصر لتوحيد الصف الفلسطيني حجاج غزة
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى - تصوير أحمد معروف
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أكد الحجاج الفلسطينيون المتواجدون فى مطار القاهرة الدولى أنهم لا يثقون إلا فى القيادة المصرية لتوحيد الصف الفلسطينى وإنجاز ملف المصالحة الفلسطينية الذى توليه مصر أهمية كبيرة منذ عدة سنوات.

وقال الحاج عطا الهادى، إن مصر الوحيدة التى لم تمل من فتح ملف المصالحة الفلسطينية عدة مرات خلال الأعوام الماضية، رغم أن هناك عددًا من الدول سعت لإنجاز هذا الملف وقدمت العديد من الإغراءات لطرفى المصالحة لكسب الاهتمام الدولي.

وأشار عطا فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" قبيل مغادرته القاهرة إلى أن الشعب الفلسطينى لا يثق إلا فى مصر لإنجاز هذا الملف الذى عانى الشعب الفلسطينى بسببه لسنوات عديدة مشيرًا إلى حرص القيادة المصرية لإنجاز هذا الملف الذي يأتي فى إطار دورها الريادى فى المنطقة

وفى السياق ذاته ناشدت الحاجة كريمة القصاص حركتى فتح وحماس السعى لوحدة الصف الفلسطينى وعدم إرهاق القيادة المصرية التى سعت لأكثر من مرة لإنجاز هذا الملف وتوحيد صف الشعب الفلسطينى.

وقدمت القصاص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يرعى المصالحة الفلسطينية، مؤكدة أن أولى دعواتها سيكون بوحدة الصف الفلسطينى وإنجاح الجهد المصرى ونصر الجيش المصرى فى حربه ضد الإرهاب بسيناء.

وكان مطار القاهرة الدولى قد استقبل مساء اليوم الأحد دفعتين من حجاج المحافظات الجنوبية الفلسطينية قادمين عبر معبر رفح ومن المقرر أن يغادر الفوجان على متن طائرتين تابعتين للشركة الوطنية مصر للطيران، على أن يستقبل المطار خلال الساعات المقبلة الدفعة الثالثة من الحجاج الفلسطينيين.

وقامت سلطات المطار بتخصيص فرق من العلاقات العامة وضباط الجوازات ومشرفى الحجر الصحى ورجال الجمارك للعمل على سرعة إنهاء إجراءات سفر الحجاج وتقديم كل الخدمات لهم أثناء انتظارهم بالمطار.

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