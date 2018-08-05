صور.. تعرف على أماكن وخدمات مراكز صحة الأم والطفل بقنا

قنا – هند المغربى

بدأت مديرية الصحة بمحافظة قنا، برئاسة الدكتور أيمن خضارى، وكيل وزارة الصحة بقنا، وإشراف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا خلال الفترة الماضية فى اتخاذ جميع الإجراءات لتحسين الخدمة الطبية المقدمة لأهالى محافظة قنا من خلال زيارات مكثفة للقرى لبحث مشكلات الأهالى والخدمات الطبية المقدمة لهم بالوحدات الصحية ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدات.

ومن جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم اتخاذ قرار تحويل 5 مستشفيات تكامل بمحافظة قنا إلى مراكز متميزة لصحة الأم والطفل لتقديم أكبر استفادة من المنشآت الطبية والتخفيف عن المستشفيات العام والمركزى بتكلفة إجمالية أكثر من 30 مليون جنيها كل مركز منها يتكون من طابقين لافتا أنه خلال الاجتماع الأخير لمجلس الصحة الإقليمى الذى عقد بديوان عام المحافظة أول أمس وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بتلك المراكز تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة القادمة.

تعرف على مراكز صحة الأم والطفل بمحافظة قنا وخدماتها :-

1. مركز صحة سمهود بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا الذى تم افتتاحه خلال الشهر الماضى بعد تطويره بتكلفة مالية تصل إلى 6 ملايين جنيه.

2. يقدم مركز سمهود لصحة الأم والطفل كافة خدمات طب الأسرة والطفل حيث يضم قسم للولادة وغرفة عمليات مجهزة وقسم للحضّانات به 5 حضّانات وعدد 16 سرير " 2 سرير عناية كهربائى – 2 تروللى هايدروليك – 12 سرير نصف فولر" بالإضافة إلى غرفة للأشعة وغرفة للرعاية المتوسطة فضلا عن العيادات الخارجية.

3. ومركز صحة قرية هو التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا.

4. مركز صحة قرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا.

5. مركز صحة دندرة التابعة لمركز قنا جنوب المحافظة.

6. مركز صحة أبنود التابعه لمركز قنا جنوب المحافظة.

7. كل مركز يشمل عيادات خارجية "نساء – أطفال – تنظيم أسرة – أسنان - صيدلية - مغسلة ومركز تعقيم".

8. يضم كل مركز جناح عمليات متكامل لاستقبال حالات النساء والتوليد مزود بأحدث الأجهزة ملحق به غرفة عناية متوسطة وغرفة عناية مركزة.

9. جناح لإقامة المرضى يضم 6 أسرّة.

10. ويضم كل مركز قسم للحضّانات به 5 حضّانات لحديثى الولادة.



1



















