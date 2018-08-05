صور.. اللحظات الأولى لتحطم طائرة ركاب صغيرة فى جبال الألب بسويسرا

رويترز

تحطمت طائرة ركاب صغيرة فى جبال الألب بسويسرا، السبت، وذلك بعد ساعات فقط من مقتل أسرة من 4 أفراد إثر سقوط الطائرة الصغيرة التى كانت تقلها فى غابة، فيما نشرت وكالة الأنباء "رويترز" عددا من الصور لتحطم الطائرة

ولم تذكر السلطات تفاصيل تُذكر عن الحادث الثانى ولكن شركة الطيران المحلية جيه يو-أير قالت إن إحدى طائراتها التى تتسع لسبعة عشر راكبا بالإضافة إلى طيارين اثنين تحطمت. ولم يُعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وقالت الشركة على موقعها الإلكترونى " يؤسفنا أن نعلن أن إحدى طائراتنا من طراز جيه يو -52 تعرضت لحادث اليوم. "لا تتوافر معلومات أخرى فى هذه اللحظة".

وقالت الشرطة على تويتر إن خمس طائرات هليكوبتر وبعثة إنقاذ كبيرة أرسلت إلى موقع الحادث الذى وقع فى الجانب الغربى من جبال بيز سيجناس فى منطقة جروبوندين.

وأغلق المكتب الاتحادى للطيران المدنى المجال الجوى فوق موقع الحادث الذى يقع على ارتفاع 2450 مترا فوق سطح البحر.



تحطم طائرة ثانية فى جبال الألب بسويسرا



تحطم طائرة من طراز جيه يو -52