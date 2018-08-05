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صور.. افتتاح براد لحوم متنقل بـ45 جنيها للكيلو في ميدان أبوالحجاج بالأقصر

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:55 م
صور.. افتتاح براد لحوم متنقل بـ45 جنيها للكيلو في ميدان أبوالحجاج بالأقصر افتتاح براد لحوم متنقل مدعم بـ45 جنية للكيلو في ميدان أبوالحجاج بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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افتتحت المنطقة الجنوبية العسكرية، اليوم الأحد، براد لحوم متنقل مدعم من القوات المسلحة بسعر 45 جنيها للكيلو الواحد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع رئاسة مدينة الأقصر.
 
وشهد منفذ بيع اللحوم ، إقبالاً كثيفاً من المواطنين على منفذ بيع لحوم ومنتجات القوات المسلحة، والذى يسهم بشكل كبير فى مواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار فى الأسواق، فضلاً عن أنها تقدم بأسعار مخفضة جداً مقارنة بالمنتجات المطروحة فى الأسواق.
 
وسجل سعر كيلو اللحمة القطع 45 جنيها، والمفروم 45 جنيها، وكيلو الكلاوى 15، وسعر الزبدة الجاموسى 25، والعسل الأبيض 30 جنيها ،بينما سجل سعر برطمان السمن 30 جنيها.
 
 
 
1- إفتتاح براد لحوم متنقل مدعم بـ45 جنية للكيلو في ميدان أبوالحجاج بالأقصر
إفتتاح براد لحوم متنقل مدعم بـ45 جنية للكيلو في ميدان أبوالحجاج بالأقصر

2- جانب من اقبال الاهالي علي مبرد لحوم القوات المسلحة بالاقصر
جانب من اقبال الاهالي علي مبرد لحوم القوات المسلحة بالاقصر

3- مبرد لحوم لخدمة الاهالي بقلب ميدان ابو الحجاج
مبرد لحوم لخدمة الاهالي بقلب ميدان ابو الحجاج

 


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