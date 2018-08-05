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صور..ارتفاع عدد قتلى حرائق غابات كاليفورنيا لـ 7 اشخاص

الأحد، 05 أغسطس 2018 09:03 ص
صور..ارتفاع عدد قتلى حرائق غابات كاليفورنيا لـ 7 اشخاص حرائق كاليفورنيا
رويترز
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قال مسؤولون إن شخصا سابعا لقى حتفه فى حريق غابات بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، مع اتساع رقعة حرائق أخرى أكثر من 25 % الليلة الماضية كما أنها مازالت تنتشر، وصدرت أوامر بإجلاء المزيد من السكان عن منازلهم فيما واجه عمال الإطفاء درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاتية.

ونقلت قناة تابعة لشبكة سي.بي.إس عن متحدث باسم شركة بي جي آند إى للكهرباء قوله إن عاملا فى الشركة لقى حتفه في حريق "كار فاير" الذى يستعر على بعد نحو 261 كيلومترا إلى الشمال من سكرامنتو، ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الشركة أو مسؤولى إطفاء للتعقيب.

وأودى حريق "كار فاير" وهو أحد أكثر حرائق الغابات تدميرا في تاريخ كاليفورنيا بحياة 6 أشخاص ،ويستعر حريقان آخران يعرفان باسم "مندوسينو كومبليكس" فى مقاطعات مندوسينو وليك وكولوسا التي تقع إلى الشمال من مدينة سان فرانسيسكو، واتسعت رقعة حريقى (ريفر) و(رانش) لتشمل نحو 229 ألف فدان بحلول ساعة مبكرة من صباح أمس السبت ويعتبر أن السلطات احتوت 34 % منهما.

وقال مدير جهاز الإطفاء فى كاليفورنيا كين بيملوت فى مؤتمر صحفى أمس السبت، إن حرائق الغابات في كاليفورنيا أتت على مساحة أكبر من الأراضى قبل المعتاد في "موسم الحرائق". ، وأضاف ان "موسم الحرائق بدأ للتو، وما يبدو أننا ينبغى أن نشهده فى ذروة موسم الحرائق، بحسابات التاريخ هو فى الواقع ما نراه في البداية".

وأتت حرائق الغابات في كاليفورنيا الأسبوع الماضى على نحو 290 ألف فدان من الأراضي أى أكثر من مثلى المتوسط خلال الفترة نفسها على مدى 5 سنوات وفقا لجهاز الإطفاء فى كاليفورنيا ،ويغطي حريقا (مندوسينو كومبليكس) ما يزيد عن ثلثى مساحة مدينة لوس انجلوس وأسفرا عن إجلاء أكثر من 20 ألف ساكن ودمرا ما يربو على 100 مبنى.

جانب من الحرائق
جانب من الحرائق

 

جانب من جهود السلطات فى إخماد الحرائق فى كاليفورنيا
جانب من جهود السلطات فى إخماد الحرائق فى كاليفورنيا

 

حرائق فى كاليفورنيا
حرائق فى كاليفورنيا

 

رجل إطفاء قرب النيران
رجل إطفاء قرب النيران

 

محاولات إخماد الحرائق فى كاليفورنيا
محاولات إخماد الحرائق فى كاليفورنيا

 

 


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