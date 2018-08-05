video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لتجنب زيادة أسعار السلع..

"صناعة الحبوب" تطالب بإعفاء المنشآت الصناعية من الضريبة العقارية

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:24 م
"صناعة الحبوب" تطالب بإعفاء المنشآت الصناعية من الضريبة العقارية السلع
كتب : إسلام سعيد
إضافة تعليق
طالبت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة بضرورة إعفاء المنشآت الصناعية من الضريبة العقارية، خاصة المنشآت التى تقوم بإنتاج السلع الأساسية مثل الأرز والدقيق والمكرونة لعدم زيادة أسعار هذه المنتجات وتحميل المواطن الزيادة.
 
وقال النائب طارق حسانين فى تصريحات صحفيه له اليوم الأحد، إن غرفة صناعة الحبوب تعمل على إنتاج السلع الأساسية مثل الأرز المحلى، إضافة إلى إنتاج سلعة المكرونة وكذلك الدقيق المستخدم فى صناعة الخبز البلدى المدعم، وأن هذه السلع أساسية ولا يمكن استغناء المواطن عنها، الأمر الذى يتطلب ضرورة عدم فرض أى ضرائب عقارية على المنشآت التى تقوم بصناعة هذه السلع حتى لا يترتب ذلك على زيادة أسعارها وبالتالى سيكون عبئا على المواطن.
 
وأوضح وجدى المشد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب ورئيس شعبة المكرونة باتحاد الصناعات، أنه يتم توفير السلع الأساسسة وطرحها للمواطنين سواء من خلال البطاقات التموينية مثل سلعة الأرز أو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والأسواق، وكذلك توفير الدقيق المستخدم فى صناعة الخبز، بالإضافة إلى توفير سلعة المكرونة بالأسواق بأسعار مناسبة حتى تقلل الضغط على معدلات استهلاك الأرز من جانب المواطنين، خاصة بعد قرار الحكومة بتقليل المساحات المنزرعة أرز ترشيدا لاستهلاك المياة، وأن فرض أى ضرائب على عقارات المنشآت التى تقوم بإنتاج هذه السلع لن يصب فى صالح المواطن، وسيؤدى إلى ارتفاع أسعار هذه  السلع، مطالبا المسؤلين بإعفاء هذه المنشآت من الضريبة العقارية، خاصة وأن هذه المنشآت سبق وتم إعفاؤها من ضريبة المبيعات حتى لا يرتفع  سعر السلع الأساسية.
ومن جانبه أكد الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، أن فرض ضريبة عقارية على المنشآت الصناعية التى تقوم بصناعة السلع الأساسية مثل شركات مضارب الأرز ومصانع المكرونة والمطاحن التى تنتج الدقيق، سيتسبب فى زيادة أسعار هذه السلع على المواطن، الأمر الذى يتطلب ضرورة إعفاء عقارات المنشآت الصناعية من الضريبة العقارية مثلما يحدث فى إعفاء ضريبة المبيعات لهذه الصناعات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غرفة صناعة الحبوب تعلن توفير المكرونة للتموين بأسعار مناسبة

صناعة الحبوب: أسعار الماشية ستتأثر بانخفاض سعر الذرة

"غرفة صناعة الحبوب": استهلاك الخبز ينخفض 20% خلال شهر رمضان

السلع

الضريبة العقارية

السلع الاساسية

اخبار الاقتصاد

اخبار مصر

صناعة الحبوب




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

وصفات طبيعية للشعر بورق الجوافة والشاى

وصفات طبيعية للشعر بورق الجوافة والشاى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة