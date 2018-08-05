"صناعة الحبوب" تطالب بإعفاء المنشآت الصناعية من الضريبة العقارية

كتب : إسلام سعيد

طالبت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة بضرورة إعفاء المنشآت الصناعية من الضريبة العقارية، خاصة المنشآت التى تقوم بإنتاج السلع الأساسية مثل الأرز والدقيق والمكرونة لعدم زيادة أسعار هذه المنتجات وتحميل المواطن الزيادة.

وقال النائب طارق حسانين فى تصريحات صحفيه له اليوم الأحد، إن غرفة صناعة الحبوب تعمل على إنتاج السلع الأساسية مثل الأرز المحلى، إضافة إلى إنتاج سلعة المكرونة وكذلك الدقيق المستخدم فى صناعة الخبز البلدى المدعم، وأن هذه السلع أساسية ولا يمكن استغناء المواطن عنها، الأمر الذى يتطلب ضرورة عدم فرض أى ضرائب عقارية على المنشآت التى تقوم بصناعة هذه السلع حتى لا يترتب ذلك على زيادة أسعارها وبالتالى سيكون عبئا على المواطن.

وأوضح وجدى المشد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب ورئيس شعبة المكرونة باتحاد الصناعات، أنه يتم توفير السلع الأساسسة وطرحها للمواطنين سواء من خلال البطاقات التموينية مثل سلعة الأرز أو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والأسواق، وكذلك توفير الدقيق المستخدم فى صناعة الخبز، بالإضافة إلى توفير سلعة المكرونة بالأسواق بأسعار مناسبة حتى تقلل الضغط على معدلات استهلاك الأرز من جانب المواطنين، خاصة بعد قرار الحكومة بتقليل المساحات المنزرعة أرز ترشيدا لاستهلاك المياة، وأن فرض أى ضرائب على عقارات المنشآت التى تقوم بإنتاج هذه السلع لن يصب فى صالح المواطن، وسيؤدى إلى ارتفاع أسعار هذه السلع، مطالبا المسؤلين بإعفاء هذه المنشآت من الضريبة العقارية، خاصة وأن هذه المنشآت سبق وتم إعفاؤها من ضريبة المبيعات حتى لا يرتفع سعر السلع الأساسية.

ومن جانبه أكد الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، أن فرض ضريبة عقارية على المنشآت الصناعية التى تقوم بصناعة السلع الأساسية مثل شركات مضارب الأرز ومصانع المكرونة والمطاحن التى تنتج الدقيق، سيتسبب فى زيادة أسعار هذه السلع على المواطن، الأمر الذى يتطلب ضرورة إعفاء عقارات المنشآت الصناعية من الضريبة العقارية مثلما يحدث فى إعفاء ضريبة المبيعات لهذه الصناعات.