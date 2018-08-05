صحيفة سعودية:التحالف العربى أوفى بالتزاماته لضمان أمن وسلامة مضيق باب المندب

الرياض (أ ش أ)

قالت صحيفة "الرياض" السعودية الصادرة اليوم الأحد "إنه بإعلان استئناف نقل شحنات النفط السعودى عبر باب المندب، تكون قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن قد أوفت بكافة التزاماتها لضمان أمن وسلامة واحد من أهم الممرات المائية فى العالم".

وأضافت - فى افتتاحيتها تحت عنوان (المسؤولية الدولية) - أن التدابير الأمنية التى أعلنها التحالف لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر المضيق بالتنسيق مع المجتمع الدولى من شأنها خفض حجم المخاطر وحماية السفن العابرة للمضيق، خاصة أنها جاءت بعد دراسة وتقييم شامل للتهديدات التى تمثلها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الأمن الإقليمى والتى كان آخرها استهداف ناقلتى نفط سعوديتين فى المياه الدولية.

وتابعت الصحيفة أن هذه الجهود الجبارة التى يبذلها التحالف لحفظ الأمن والسلم الإقليميين وضمان استقرار الاقتصاد العالمى يجب أن يواكبها تحرك أكثر حزماً من قبل المجموعة الدولية تجاه مصدر هذه التهديدات، فاليمن دولة عضو فى الأمم المتحدة وجيشه المدعوم من قوات التحالف العربى يعمل فى إطار القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة " إن إيران راعية الإرهاب الدولى يجب ألا تكون فى مأمن من المساءلة والعقوبات الدولية، ويتم محاسبتها ووضعها فى موضع الخارج عن القانون الدولى الذى اختارت البقاء فيه هى الخطوة الأولى نحو منطقة خالية من الأزمات والحروب"، مؤكدة أن الطريق نحو السلام فى اليمن ليس طويلاً ولا شاقاً، وأن أى حديث عن سلام دون المرجعيات الثلاث ذات الصلة (قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى) لن يكون مجدياً خاصة وأن الحوثى لا يزال يعمل كأداة إيرانية تقتل اليمنيين وتهدد الجيران وتعبث بأمن واقتصاد العالم.