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صحيفة أمريكية: كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من صعوبات الاتفاق النووى

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:16 م
صحيفة أمريكية: كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من صعوبات الاتفاق النووى الرئيس الأمريكى ونظيره الكورى الشمالى
واشنطن /أ ش أ/
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سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء اليوم الأحد الضوء على التحذير الذى وجهته كوريا الشمالية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب من أن الاتفاق النووى بينهما "سوف يواجه صعوبات" إذا لم تتخذ واشنطن خطوات جادة نحو بناء الثقة بين البلدين.

وأشارت الصحيفة – فى تقرير لها بثته على موقعها الالكترونى - إلى أن ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون أبرما اتفاقا يوم 12 يونيو الماضى للعمل سويا فى اتجاه نزع التسلح النووى فى شبه الجزيرة الكورية رغم أنه لم يتم إحراز أى تقدم بخصوص تنفيذ الاتفاق حتى الآن.

وأفادت بأن تحذير الشمال فى هذا الشأن جاء فى ختام قمة إقليمية فى سنغافورة شهدت ابتعاد وفد كوريا الشمالية عن حضور اجتماعات محتملة مع وفود الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفضل إجراء محادثات مع الصين.

وأثناء القمة ، وجه وزير الخارجية الكورى الشمالى رى يونج هو انتقادا للوفد الأمريكى بقيادة وزير الخارجية مايك بومبيو لمنحه قضية تنفيذ العقوبات الأمريكية ضد بيونج يانج أولوية خلال القمة.

ومن جانبهم .. أبدى المسئولون الأمريكيون الذين يعملون على تنفيذ اتفاق ترامب - كيم النووى شعورا بالإحباط بسبب استمرار كوريا الشمالية فى برامجها للأسلحة النووية والصواريخ البالستية فى حين لم يحدد الاتفاق المكون من صفحة واحدة والذى وقعه الزعيمان أى عملية محددة أو جدول زمنى لتنفيذه.

وبدورها..تابعت الصحيفة أن ميل كوريا الشمالية للصين خلال القمة أصبح واضحا بعد رفضها عرضا للقاء وفد كوريا الجنوبية بزعم أن الوقت غير مناسب!.

 


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