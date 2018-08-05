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شاهد فى دقيقة.. تحدى زووم.. موضة رقص جديدة بعد كيكى

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. تحدى زووم.. موضة رقص جديدة بعد كيكى تحدى زووم
إعداد ــ سالى حسام
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تحدى زووم موضة جديدة تخطف الأضواء من تحدى كيكى انتشر على الإنترنت فى الأسابيع الأخيرة، ونال الشعبية بفضل سهولة المشاركة فيه حيث يمكن البقاء فى المنزل وتنفيذ كل خطوات التحدى دون الحاجة لركوب سيارة حقيقية وقيادتها، لكنه مع ذلك يظل خطرا على الصحة ويمكن أن يتسبب فى حوادث مرعبة للمشاركين فيه.

فكرة تحدى زووم أن تجلس أرضا وتؤدى رقصة خفيفة بينما تتظاهر بكونك تقود سيارة قبل أن يأتى صديقك ويسحبك فجأة من القدمين لتبدو وكأنك انطلقت بسرعة بالسيارة، لكن جاءت التحذيرات من أن التحدى ليس سهلا ولا آمنا كما يعتقد البعض، حيث إن جذب الشخص فجأة يمكن أن يتسبب فى إصابات للظهر والرأس ليس فقط للكبار بل أيضا للمشاركين الصغار من الأطفال الذين يجبرهم آباؤهم على تنفيذ التحدى أو حتى الحيوانات الأليفة التى يتم تصويرها وكأنها هى من تقود السيارة، مما قد يعرضها للاصطدام بحواجز أو السقوط من أماكن عالية يتم تأدية التحدى فيها.

وحتى الآن لم تظهر إجراءات رسمية لمنع تحدى زووم مثلما كانت هناك إجراءات لمكافحة تحدى كيكى.


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تحدى زووم

كيكى

موضة رقص جديدة

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