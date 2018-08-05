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الأحد، 05 أغسطس 2018 10:06 م
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سكرتير مساعد الاسكندرية يبحث إنشاء مشروعات "عربات الطعام" للشباب

الأحد، 05 أغسطس 2018 09:07 م
سكرتير مساعد الاسكندرية يبحث إنشاء مشروعات "عربات الطعام" للشباب جانب من الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير
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قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن المحافطة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، تدرس توقيع بروتوكول إنشاء مشروعات للشباب ورواد الأعمال وعربات الطعام، على غرار المشروع الذي أقيم بمحافظة القاهرة، لتجميع المشروعات الصغيرة للشباب فى شكل حضارى وفى إطار قانونى لهم ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الشباب المكافح وتوفير الإطار القانونى لهم، فضلا على القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين ، مكلفا سكرتير عام مساعد المحافظة بالاجتماع مع مسئولي الصندوق لمناقشة البروتوكول ، للبدء في تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن .

واجتمع اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام مساعد المحافظة، مع مسئول صندوق تحيا مصر ، بحضور الدكتور أحمد الملاح معاون المحافظ ،  لمناقشة تنفيذ الاتفاقية ، ومناقشة كافة الشروط اللازمة لإقامة المشروع ، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للكتاب الدوري للوزراء والمحافظين الخاص بتخصيص الأراضي والذي ينص على عدم إصدار أية قرارات تخصيص إلا بعد العرض والتصديق من السيد رئيس الجمهورية، وكذا تحديد مدة الانتفاع، والعائد منها مقابل حق الانتفاع المتبع، والتي تحدده اللجنة المختصة بذلك في جهاز أملاك الدولة وهيئة الخدمات الحكومية.

 وأوضح أنه تم اقتراح عدة أماكن متميزة بالمحافظة لتنفيذ المشروع بها وسيتم البدء بالمناطق الخدمية والأكثر جذبا للمواطنين ، وستقوم لجنة التشغيل بالصندوق بمعاينة تلك الأماكن ، مؤكدا أن هذا المشروع يساهم بشكل كبير في تشغيل الشباب والحد من البطالة وكذا منع العشوائيات وتنفيذ مشروعات حضارية تليق بالشارع السكندري  ، لافتا إلى أنه سيتم تحديد عدة نماذج للعربات التي ستعمل بالمشروع وتتوافر بها الشروط البيئية وشروط الأمان ، وسيتم عرضها على الشباب للاختيار من بينهم ، كما سيتم تعديل العربات القائمة وفقا لتلك المواصفات.

 

 


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