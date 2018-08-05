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سكرتير محافظ المنوفية: اتخاذ اجراءات صارمة لذبح الأضاحى بالشوارع والأماكن العامة

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:34 م
سكرتير محافظ المنوفية: اتخاذ اجراءات صارمة لذبح الأضاحى بالشوارع والأماكن العامة الدكتور ايمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصدر الدكتور ايمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، اليوم، توجيه عام استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك لكل من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات التموين والطب البيطرى والكهرباء وشركة المياه لاتخاذ كافة الاجراءات الصارمة وتطبيق قانون البيئة في حالة ذبح الاضحية بالشوارع والأماكن العامة، وتحصيل مبلغ 700 جنية للمخالفين في هذا الشأن، كذلك تشكيل لجان بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء تختص بجمع جلود الأضاحي وعمل مزاد علني وبيعها علي أن يتم إيداع هذه المبالغ بحساب صندوق الخدمة بالوحدة المحلية للمركز أو المدينة أو الحي الواقع في دائرته المخالفة.

 

وشدد السكرتير العام  بالمتابعة والمرور علي أسواق اللحوم ومنافذ بيعها ومحلات الجزارة حفاظاً علي استقرار الأسعار ومنع حدوث أي زيادات أو تلاعب فيها وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، بالإضافة إلي رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية وتوافر كافة الخدمات الطبية وأطقم التمريض والاطباء والاسعاف ومديري الادارات الصحية لمواجهة أي حالات طوارئ ولضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

 

كما وجه السكرتير العام علي تكثيف التواجد الامني في الشوارع الرئيسية والأسواق وتوافر فرق الدفاع المدني والاطفاء علي مدار 24 ساعة مع تطبيق القانون بحزم لردع المخالفين بالتعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ الإزالة في المهد خلال أيام العيد.

 

هذا وسيتم تكليف الادارة العامة  للتفتيش والمتابعة بالمرور علي كافة القطاعات للتأكد من تقديم الخدمة للمواطن خلال اجازة العيد مع تشكيل غرفة عمليات علي مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والشكاوي والسرعة في حلها فور التبليغ بها.  


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