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سقوط 4 متهمين بحوزتهم 2 كيلو فودو بالإسماعيلية

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:12 م
سقوط 4 متهمين بحوزتهم 2 كيلو فودو بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع قوات تأمين محطة تحصيل الرسوم على طريق الإسماعيلية القاهرة، من ضبط سيارة ملاكى بداخلها 4 أشخاص بحوزتهم 2 كيلو من مخدر الفودو بقصد الاتجار. 
 
تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام قوة كمين التحصيل بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى  والقوة المرافقة لهما من  ضبط السيارة رقم 139269 ملاكى الإسماعيلية ماركة فيرنا رصاصى اللون قيادة " أحمد. م. ع " 28 عاما حاصل على دبلوم صناعى مقيم الشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث، برفقته كل من: "أحمد. م .س" 25 عاما حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات  و"أحمد. ر. ث " 23 عاما حاصل على دبلوم تجارة و"محمد. ف. م" مواليد 21 عاما نقاش مقيمين عرايشية مصر ــ دائرة قسم ثان، وبتفتيش السيارة تم ضبط كيس بلاستيكى بداخله كمية من نبات الفودو المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام، وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالى 1032 جنيها، و5 هواتف محمول.
 
وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم .
 
 تم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات والسيارة، وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 
 
 
 
 

 


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