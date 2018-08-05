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الأحد، 05 أغسطس 2018 01:32 م
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سقوط صاحب ورشة حدادة وراء تصنيع الأسلحة البيضاء فى البساتين

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:31 م
سقوط صاحب ورشة حدادة وراء تصنيع الأسلحة البيضاء فى البساتين المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من القبض على "أسامة ص ع" 44 سنة صاحب ورشة حداده، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة البيضاء، بدون ترخيص داخل الورشة ملكه والاتجار فيها.

 

ومن خلال الأكمنة تمكن الرائد رامى أيمن الجمل معاون مباحث القسم، من القبض عليه وعثر داخل الورشة على 46 قطعة سلاح أبيض "سنجه، سكين، ساطور"، وشنيور، و2 جاكوش، وقادوم، ومنشار حدادى، وبنسة، ومسن حدادى، و 22  يد خشبية.

 

وبمواجهته اعترف بإدارة الورشة ملكه لتصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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