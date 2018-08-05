سعر اليورو اليوم الأحد 5-8-2018 وتراجع العملة الأوروبية

كتبت- هبة حسام

بدأ اليورو الأوروبى تعاملات الأسبوع على تراجع أمام الجنيه المصرى، حيث انخفض سعر اليورو فى مختلف البنوك العاملة فى مصر اليوم الأحد 5-8-2018، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأسبوع المصرفى السابق يوم الخميس الماضى.



يورو

بلغ متوسط سعر اليورو الأوروبى فى السوق المصرى، بحسب بيانات البنك المركزى، 20.70 جنيه للشراء، و 20.81 جنيه للبيع، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر...

سعر اليورو فى البنك المركزى



20.70 جنيه للشراء

20.81 جنيه للبيع



سعر صرف اليورو

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



20.55 جنيه للشراء

20.76 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر



20.54 للشراء

20.74 للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة



20.84 للشراء

21.04 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



20.61 للشراء

20.81 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



20.58 للشراء

20.78 للبيع