سحر نصر : كل الدعم لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء

شرم الشيخ عبد الحليم سالم - أحمد يعقوب

أشادت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمستوى مدينة السلام شرم الشيخ ، مؤكدة تقديم كل الدعم لها لتتحول إلى مدينة خضراء من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومؤسسات التمويل الدولية وفِي إطار البرنامج القومى لتنمية سيناء.

وكانت الوزيرة ترافقها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قاموا بزيارة الي حديقة السلام النباتية بمدينة شرم الشيخ.

وبحثت الوزيرتان ومحافظ جنوب سناء تطوير الحديقة لتصبح مزارا دوليا، اضافة الي تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء .

وكانت وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية بالتعاون مع البنك المركزى نظموا لقاء تعارف مع المسئولين بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولي مساء اليوم، في بداية الاجتماعات السنوية التجمع الأفريقي بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولي بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، والدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون أفريقيا، والسفير راجي الأتربى، المدير التنفيذي لمصر لدى البنك الدولى،ومحافظي الدول الأفارقة بالبنك والصندوق.