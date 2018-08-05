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سامح شكرى: بحثت مع وزير خارجية إيطاليا زيادة الاستثمارات الإيطالية فى مصر

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:56 م
سامح شكرى: بحثت مع وزير خارجية إيطاليا زيادة الاستثمارات الإيطالية فى مصر وزير الخارجية المصرى ونظيره الإيطالى
كتب: أحمد جمعة
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رحب وزير الخارجية سامح شكرى، بوزير الخارجية الإيطالى اينزو ميلانيزى، مؤكدا أن زيارة الأخير تعد أول زيارة لوزير خارجية إيطاليا منذ عام 2015، موضحا أن القاهرة وروما تعملان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتحديات التى تواجه البلدين فى انتشار ظاهرة الإرهاب.

 

وأكد شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإيطالى، اليوم الأحد، وجود إرادة إيطالية للعمل المشترك مع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين، موضحا أنه تم التباحث بالعلاقات الثنائية بين البلدين وبحث زيادة الاستثمارات الإيطالية لمصر واستئناف عمل مجلس رجال الأعمال والدفع نحو دعم جهود مصر لدعم الإصلاح الاقتصادى.

 

وأشار شكرى إلى أنه تم التباحث مع وزير الخارجية الإيطالى حول الأوضاع فى ليبيا وكيفية السير قدما وفقا لخطة المبعوث الأممى غسان سلامة للحفاظ على استقرار ليبيا والقضاء على الإرهاب، موضحا أنه تم التباحث حول القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن هناك تطابق فى وجهات النظر فى قضية الهجرة غير الشرعية بين القاهرة وروما.


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