زحام مرورى بمحور صلاح سالم بسبب إغلاق كوبرى السيدة عائشة باتجاه القلعة

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة فى محور صلاح سالم فى الاتجاه من حديقة الأزهر حتى منطقة السيدة عائشة، نتيجة ﻹغلاق كوبرى السيدة عائشة ﻹجراء أعمال إصلاح و تطوير بالاتجاه القادم من القلعة ومتجه لمجرى العيون.

ونصحت الإدارة قائدى السيارات بسلوك المسطح الأرضى أو مناطق وسط المدينة، حيث نشرت الخدمات المرورية لتصفية الأحجام وتسير الحركة المرورية بناءا على توجيهات اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة.

كانت غرفة عمليات اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، رصدت ظهور كثافات مرورية بمحور صلاح سالم، بسبب إغلاق كوبرى السيدة عائشة، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان للعمل على تسيير حركة السيارات.