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رويترز: إسرائيل تضع أهدافا لمحادثات التهدئة فى غزة

الأحد، 05 أغسطس 2018 04:07 م
رويترز: إسرائيل تضع أهدافا لمحادثات التهدئة فى غزة نتنياهو
(رويترز)
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وضعت إسرائيل أهدافا محدودة لمحادثات التهدئة فى غزة، اليوم الأحد، قائلة إن التركيز ينصب على اقتراح بتخفيف حصارها للقطاع الذى تسيطر عليه حركة (حماس) مقابل التزام الفلسطينيين بالتهدئة على الجانب الخاص بهم من الحدود.

وصدرت التصريحات عن مسؤول إسرائيلى قبل ساعات من الموعد المقرر لاجتماع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مع مجلس الوزراء الأمنى المصغر لبحث الأفكار التى توسطت فيها الأمم المتحدة ومصر وربما الموافقة عليها للحيلولة دون نشوب حرب جديدة فى غزة.

 وتفرض إسرائيل حصارا خانقا على قطاع غزة منذ سنوات. وشهد القطاع تصعيدا فى التوترات منذ أن بدأ الفلسطينيون احتجاجات أسبوعية على الحدود يوم 30 مارس، إذ أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلى النار، مما أسفر عن مقتل 157 شخصا على الأقل.

 وقال مسئول إسرائيلى- طالبا عدم نشر اسمه- "سيقود الوقف الشامل لإطلاق النار إلى إعادة فتح معبر كرم أبو سالم من جانب إسرائيل وتجديد التصاريح الصادرة فيما يتعلق بمناطق الصيد".

وأضاف أن هذا العرض هو ما سينصب عليه التركيز فى مشاورات اليوم قائلا :"إن أى اتفاق نهائى بخصوص غزة سيتطلب ضمان إعادة جنديين إسرائيليين قتلا فى حرب إسرائيل وحماس عام 2014 ومدنيين فقدا فى غزة".

وربطت حماس مصير هؤلاء بإفراج إسرائيل عن محتجزين فلسطينيين لأسباب أمنية وهو ما يعارضه الكثير من الإسرائيليين.

 


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