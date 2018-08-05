رئيس نادى قضاة المنوفية السابق: معصوم مرزوق أهان القضاء وعقوبته الحبس

كتب أحمد إسماعيل

قال المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة المنوفية السابق، إن ما سطره السفير معصوم مرزوق على موقع التواصل الاجتماعى من تعليق على رئيس المحكمة الدستورية العليا يعد جريمة إهانة القضاة مكتملة الأركان.

وتابع "إمام" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المادة 134 من قانون العقوبات أدرجت عقوبة إهانة القضاة كجنحة عقوبتها الحبس لمدة عام.

وأكد عبد الستار أمام على ضرورة المحافظة على ثقة الناس فى القضاء، واحترام مؤسسات الدولة وهيبتها، حتى لا تنقلب الأمور إلى الفوضى، وأن كافة الأحكام لها مسارات قانونية طبيعية للطعن عليها، وفى حالة صدور الحكم النهائى البات لابد من احترامه.