رئيس جامعة طنطا يهنئ أساتذة الطب بمناصبهم الجديدة

الغربية - عادل ضرة

استقبل الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، أعضاء هيئة التدريس الصادر لهم قرارات بتسيير أعمال مجلس عدد من الأقسام بكلية الطب وهم الدكتورة إيمان مصطفى سليمان الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم، والدكتورة سهام فهمي أبو إبراهيم الأستاذ بقسم طب القلب والأوعية الدموية، والدكتورة هالة محي الدين الجندي الأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، والدكتورة مي عبد الرؤوف عيسى الأستاذ بقسم الأمراض النفسية والعصبية، والدكتور هشام أحمد توفيق الأستاذ بقسم علاج الأورام بالإشعاع، والدكتور محمد أحمد الهنيدي الأستاذ بقسم جراحة الأوعية الدموية بالكلية.

كما استقبل رئيس الجامعة الدكتورة أماني عبد الرحيم أحمد عابدين التي صدر اليوم قراراً بتعيينها رئيساً لمجلس قسم الفارماكولوجيا الطبية بالكلية لمدة عام، والدكتورة أمل أبو العلا التي تم تكليفها اليوم للعمل منسقاً أكاديمياً للبرنامج الدراسي للطلاب الماليزيين بالكلية، ومنسقاً عاماً لأعمال الطلاب الوافدين لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعة حتى نهاية العام الجامعي 2018/2019.

وخلال اللقاء، قدم "سبع" التهنئة لأعضاء هيئة التدريس بمناصبهم الجديدة متمنياً لهم السداد والتوفيق في أداء المهام التي وُكلت إليهم بما يحقق الارتقاء بجامعة طنطا عامة وكلية الطب خاصة.