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رئيس بعثة الحج يطالب ضيوف الرحمن بالدعاء لمصر:" لا علاقة له بالسياسة "

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:22 ص
رئيس بعثة الحج يطالب ضيوف الرحمن بالدعاء لمصر:" لا علاقة له بالسياسة " المستشار عمر مروان رئيس بعثة الحج
كتب إسماعيل رفعت - تصوير عمرو مصطفى
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أكد المستشار عمر مروان، رئيس بعثة الحج، وزير شئون مجلس النواب، أن التعاون دائم بين وزارتى الأوقاف والشئون النيابية، مطالبا الحجاج بالدعاء لمصر، موضحا أن الامتناع عن السياسة فى الحج لا يمنع من الدعاء لمصر، التى هى العمود الفقرى للأمة العربية والإسلامية، وهى التى وفرت إمكاناتها لكل مواطن ليحج.

وأضاف خلال لقاء مع وعاظ ومرافقى بعثة الحج الرسمية ووعاظ المنافذ، أنه يجب أن تشمل بعثة الحج وجود واعظات، موضحا أن الحج دعوة من الله، و يجب البعد عن التزاحم والتشاحن والإصرار على أخذ الحق على حساب الآخر، مطالبا الوعاظ بتوعية الحجاج بالبعد عن ذلك.

وأشار إلى أنه يجب توعية الحجاج والتيسير عليهم، وأن يقف عند حد المشقة الآمنة، مضيفا أن عدد الحجاج زائد عن العام الماضى بنسبة 20٪.


 


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بعثة الحج

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