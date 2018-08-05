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رئيس الوزراء يلتقى اليوم وزيرى الاتصالات وقطاع الأعمال لمتابعة عدد من الملفات

الأحد، 05 أغسطس 2018 09:12 ص
رئيس الوزراء يلتقى اليوم وزيرى الاتصالات وقطاع الأعمال لمتابعة عدد من الملفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، كلا من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بكل وزارة.

كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا اليوم أيضا لمتابعة أعمال التطوير التى تتم بكورنيش النيل بحضور الجهات والوزارات المعنية.

وكان رئيس الوزراة قد التقى هاو بينغ، عضو الحزب الحاكم الصينى، وأمين لجنة مراقبة وإدارة أصول الدولة، التى تدير 96 شركة وطنية، وسونج آيقوه سفير الصين بالقاهرة، وجوان كينغ، رئيس مجلس إدارة شركة (cscec) الصينية، والوفد المرافق لهم، لمتابعة موقف "منطقة الأعمال المركزية" بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تتولى تنفيذها شركة (cscec) الصينية.

 

 

 


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