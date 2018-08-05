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رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس بتصميمات عالمية لتطوير مسار الكورنيش

الأحد، 05 أغسطس 2018 05:28 م
رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس بتصميمات عالمية لتطوير مسار الكورنيش جانب من الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لبدء خطوات تطوير كورنيش النيل، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، ومسئولى وزارة الموارد المائية والرى والاستشاريين.
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فى بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير كورنيش النيل، وتوجيهات بأن تكون هناك تصميمات عالمية لتطوير مسار الكورنيش، مضيفاً: نهر النيل يستحق، ومصر تستحق.
 
 
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: هدفنا صنع واجهة حضارية، مع توحيد جهة الإدارة والتنفيذ، مطالباً بأن يكون هناك اتفاقا قريباً على تصور تصميمى كامل لمسار الكورنيش، للبدء فى التنفيذ على الفور.
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وأشار مدبولى إلى ضرورة أن يتم أيضاً وضع تصور لكيفية إدارة المشروع، بعد الانتهاء من تنفيذه، مع توفير مساحات للاستثمار حين وضع مخطط التطوير.
 
 
واستعرض الاجتماع عدداً من المواقع المقترحة لتنفيذ ممشى "أهل مصر"، التى تضم نحو 32 موقعاً، بالبرين الشرقى والغربى لنهر النيل، يمكن البدء بها، وطالب رئيس الوزراء بتقديم تصور متكامل للتطوير، متضمناً تكلفة التنفيذ، وطريقة إدارة المشروع. 
 
 

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