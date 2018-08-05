رئيس الرقابة المالية يفتتح ورشة عمل المنهجيات المستخدمة فى تنظيم أسواق المال

يفتتح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات ورشة عمل "المنهجيات المستخدمة فى تنظيم أسواق المال"، اليوم الأحد، بمشاركة أحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة فى مجال جرائم سوق رأس المال، ومتحدثين من الخبراء الأجانب من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، ولجنة تداول السلع الآجلة CFTC ومؤسسة Bloomberg المالية الأمريكية والمؤسسة الأمريكية الوطنية لممتهنى الاستثمار ومؤسسة متطوعى الخدمات المالية FSVC.

وسيتم مناقشة سياسات واتجاهات الرقابة والإلزام المختلفة وكيفية تناول القضايا المرتبطة بجرائم سوق رأس المال وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية من كيفية تحويل الخدمات المالية إلى التقنيات الرقمية مع استعراض للأدوات التحليلية الرقمية – التكنولوجية - التى يجرى تطويرها للهيئات الرقابية والإشرافية على أنشطة سوق المال.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن برنامج ورشة العمل يستعرض خبرات وتجارب أجهزة رقابية فى أسواق المال الأمريكية، حيث يقوم نائب مدير مكتب الشئون الدولية بلجنة السلع والعقود الآجلة الأمريكية بإلقاء الضوء على معايير الإلزام التى تتبعها لجنة تداول السلع الآجلة فى كل من سوق المشتقات وسوق العملات الرقمية، مع وضع الحاضرين بالندوة باهتمامات هيئات الرقابة المالية – بمختلف الأسواق العالمية - بالقضايا والمخالفات الخاصة بالتداول، والتلاعب فى السوق، وتصاعد الاتجاه فى عمليات الاحتيال فى العملات الرقمية وكذلك ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية. واستغلال الفعاليات فى تبادل الأفكار لإيجاد أدوات لمواجهة هذه التحديات بالإضافة إلى تقنيات مراقبة السوق لتحديد الانتهاكات المحتملة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن فعاليات البرنامج التدريبى – على مدار اربعة أيام - ستلقى الضوء على المرجعية القانونية لإنشاء برنامج فعال للإلزام وتنفيذ ما يرابط بعقوبات قوانين الرقابة بما يحقق الردع العام والخاص بين المتعاملين، وكذلك الاختصاص القضائى الخاص به وهيكله وموارده، حيث يستعرض كارولوس كوستا كبير المستشارين القانونيين بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فى الجلسة الأولى دور نظام الإلزام فى تطوير أسواق رأس المال.

كما راعت ورشة العمل أن تضع المشاركين بها من ممثلى الشركات العاملة فى سوق المال المصرية، وممثلى المؤسسسات المالية الاستثمارية فى البورصة بما تقوم به التكنولوجيا المالية – حاليا – من دور حيوى ومؤثر للوسطاء والمتعاملين من المستثمرين، ويعرض الخبراء توظيف التكنولوجيا لأداء الرقيب لمهامه الاشرافية والحد من عمليات التلاعب باستخدام برامج الذكاء الاصطناعى.

أكد عمران، على أهمية البرنامج التدريبى وما يتضمنه من تبادل للخبرات الدولية لمختلف أنواع العقوبات المستخدمة لإصلاح وردع أولئك الذين ينتهكون أسواق الأوراق المالية ويضرون المستثمرين، وبحث آلية الإثبات لتلك الانتهاكات، ونشر إجراءات الإلزام للتعريف بها لدى المتعاملين، وللتعريف بالعقوبات، والجزاءات فى الأنظمة الرقابية على الأسواق فى الهيئات الدولية المناظرة.

ومن المقرر فتح باب المناقشة للصحفيين فى اليوم الأخير من الورشة مع المتحدثين وبحضور قيادات الهيئة والبورصة المصرية وعدد من الشخصيات العامة ذات العلاقة بمجتمع سوق المال.