رئيس الدستورية العليا: ننظر سنويا 500 قضية وننجز أكثر من 90% منها

كتب محسن البديوى

كشف المستشار حنفى على جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هناك 500 قضية سنويًا تنظر أمام المحكمة الدستورية ويتم الفصل فيها جميعًا، ولا يتم تأخير أى قضية، ونسبة إنجاز القضايا سنويًا تصل لأكثر من 90%، معقبًا: "مفيش محكمة فى العالم تصل لهذه النسبة، فالمحكمة الدستورية العليا الأمريكية تستبعد العديد من القضايا".

وقال جبالى، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"، إن المحكمة الدستورية العليا لم تستبعد أى قضية نظرت أمامها، وجميعها يطبق بأثر رجعى إلا الضرائب تطبق من تاريخ صدور الحكم، مشيرًا إلى أن نسبة الفصل الأعلى للمحكمة 81.7% خلال الـ 50 عامًا الماضية.

وفى تعليقه حول وجود موائمات سياسة لبعض أحكام المحكمة العليا، رد قائلا: "لو فيه طرف من حقه يزعل مننا فهى الحكومة، لأن أحكامنا بعدم الدستورية تفوق أحكامنا بالرفض، ونحن ننحاز لصالح لمواطن ونعتز بذلك، ومثال على ذلك أحكامنا فى قضية العزل السياسى، كما حكمنا بعدم دستورية منع المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد من مزاولة العمل السياسى، والرئيس الأسبق حسنى مبارك لم ينتقد قرارات المحكمة الدستورية العليا يومًا أو قراراتها".

وعن حصار المحكمة الدستورية فى عهد الإخوان، قال: "فوجئنا بما حدث، وكانت لحظات صعبة جدًا بالنسبة لنا، وكان يضعون حلل الطبيخ والمواقد حول سور المحكمة، وكانوا يقضون إعاشة كامل حول المبنى مما ترتب عليه اتساخ المحكمة.. ولكن المحكمة تضم قضاة شجعان.. القضاء مهنة صعبة جدًا، لكنها رسالة".

وأكد جبالى أن المحكمة الدستورية العليا ليس لديها أى موائمات سياسية، معقبًا: "أعصابنا هادئة جدًا.. ولم يتدخل أحد يومًا ما فى عملى فى أى موقع قضائى منذ كنت وكيلًا للنيابة حتى وصلت لأعلى سلطة قضاء بمصر، والرئيس الأسبق حسنى مبارك استضاف المحكمة مرتين بالقصر الجمهورى، وكان حديثه يؤكد ضرورة استقلال القضاء".