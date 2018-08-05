video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الدستورية العليا: ننظر سنويا 500 قضية وننجز أكثر من 90% منها

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:34 م
رئيس الدستورية العليا: ننظر سنويا 500 قضية وننجز أكثر من 90% منها المستشار حنفى على جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

كشف المستشار حنفى على جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هناك 500 قضية سنويًا تنظر أمام المحكمة الدستورية ويتم الفصل فيها جميعًا، ولا يتم تأخير أى قضية، ونسبة إنجاز القضايا سنويًا تصل لأكثر من 90%، معقبًا: "مفيش محكمة فى العالم تصل لهذه النسبة، فالمحكمة الدستورية العليا الأمريكية تستبعد العديد من القضايا".

 

وقال جبالى، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"، إن المحكمة الدستورية العليا لم تستبعد أى قضية نظرت أمامها، وجميعها يطبق بأثر رجعى إلا الضرائب تطبق من تاريخ صدور الحكم، مشيرًا إلى أن نسبة الفصل الأعلى للمحكمة 81.7% خلال الـ 50 عامًا الماضية.

 

وفى تعليقه حول وجود موائمات سياسة لبعض أحكام المحكمة العليا، رد قائلا: "لو فيه طرف من حقه يزعل مننا فهى الحكومة، لأن أحكامنا بعدم الدستورية تفوق أحكامنا بالرفض، ونحن ننحاز لصالح لمواطن ونعتز بذلك، ومثال على ذلك أحكامنا فى قضية العزل السياسى، كما حكمنا بعدم دستورية منع المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد من مزاولة العمل السياسى، والرئيس الأسبق حسنى مبارك لم ينتقد قرارات المحكمة الدستورية العليا يومًا أو قراراتها".

 

وعن حصار المحكمة الدستورية فى عهد الإخوان، قال: "فوجئنا بما حدث، وكانت لحظات صعبة جدًا بالنسبة لنا، وكان يضعون حلل الطبيخ والمواقد حول سور المحكمة، وكانوا يقضون إعاشة كامل حول المبنى مما ترتب عليه اتساخ المحكمة.. ولكن المحكمة تضم قضاة شجعان.. القضاء مهنة صعبة جدًا، لكنها رسالة".

 

وأكد جبالى أن المحكمة الدستورية العليا ليس لديها أى موائمات سياسية، معقبًا: "أعصابنا هادئة جدًا.. ولم يتدخل أحد يومًا ما فى عملى فى أى موقع قضائى منذ كنت وكيلًا للنيابة حتى وصلت لأعلى سلطة قضاء بمصر، والرئيس الأسبق حسنى مبارك استضاف المحكمة مرتين بالقصر الجمهورى، وكان حديثه يؤكد ضرورة استقلال القضاء".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. رئيس الدستورية العليا: حكمنا فى قضايا ضد الحكومة أكثر من التى رفضناها

حنفى على جبالى

رئيس المحكمه الدستوريه العليا

المحكمه الدستوريه العليا

احمد موسى

برنامج على مسئوليتى




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة