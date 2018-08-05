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الأحد، 05 أغسطس 2018 06:49 م
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دورات لتنمية مهارات تدريس الرياضيات والعلوم بـ"الانجليزية" بجامعة بنها

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:49 م
دورات لتنمية مهارات تدريس الرياضيات والعلوم بـ"الانجليزية" بجامعة بنها رئيس جامعة بنها يتفقد مستشى الجامعة
القليوبية نيفين طه - ابراهيم سالم
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ينظم مركز اللغات الأجنبية بجامعة بنها عدد من الدورات الخاصة بتنمية مهارات تدريس العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية للمعلمين وأولياء الأمور، وكذا التدريب علي مهارات اللغة الانجليزية عامه والتدريب علي النطق الصحيح وكيفية التعامل مع الطلاب
 
وقالت الدكتورة ايمان عبدالحق مدير المركز أن هذه الدورات تبدأ كل يوم سبت بنظام الساعات المعتمده ويجتاز هذه الدورات من تلقى موادها علي مدى 33 ساعه يحصل بعدها الحاضرين للدورة على شهادات معتمدة من جامعة بنها
 
وفى سياق اخر قام الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها،  اليوم بزيارة مفاجئة للمستشفيات الجامعية تفقد خلالها ، أقسام الإستقبال والطوارئ والقسطرة  والرعاية المركزة وقسم جراحة القلب والصدر والقسطرة.

واطمئن القاضى من المرضى ومرافقيهم على مستوى الخدمات التى تقدمها المستشفيات باقسامها المختلفة ، واشاد عدد من المرضى الذين التقاهم القاضى بمستوى ما يقدم اليهم من خدمات ورعاية وكذلك اطمئن على جاهزية افراد الطاقم الطبى واطقم التمريض العاملة بالمستشفيات.

كما اطمأن القاضى على سرعة الاستجابة للحالات المرضية الطارئة التى تستقبلها اقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وقال القاضى  فى بيان ، أن الاعباء التى تتحملها الجامعة رغم قلة مواردها المالية تهون مقابل شفاء مريض لجأ للمستشفى ولديه أمل فى الشفاء الذى يتحقق بفضل الله وجهد العاملين بها من اطباء وهيئة تمريض واداريين.

رافق القاضى فى زيارته للمستشفيات الدكتور حسام عبدالعظيم القائم بعمل رئيس مجلس اداره المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد شاكر نائب مدير عام المستشفى، ووحيد الأمين العام المساعد للجامعة للشئون الادراية.

 

رئيس جامعة بنها يتفقد مستشى الجامعة
رئيس جامعة بنها يتفقد مستشى الجامعة

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 


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