دورات لتنمية مهارات تدريس الرياضيات والعلوم بـ"الانجليزية" بجامعة بنها

واطمئن القاضى من المرضى ومرافقيهم على مستوى الخدمات التى تقدمها المستشفيات باقسامها المختلفة ، واشاد عدد من المرضى الذين التقاهم القاضى بمستوى ما يقدم اليهم من خدمات ورعاية وكذلك اطمئن على جاهزية افراد الطاقم الطبى واطقم التمريض العاملة بالمستشفيات.
كما اطمأن القاضى على سرعة الاستجابة للحالات المرضية الطارئة التى تستقبلها اقسام الطوارئ بالمستشفيات.
وقال القاضى فى بيان ، أن الاعباء التى تتحملها الجامعة رغم قلة مواردها المالية تهون مقابل شفاء مريض لجأ للمستشفى ولديه أمل فى الشفاء الذى يتحقق بفضل الله وجهد العاملين بها من اطباء وهيئة تمريض واداريين.
رافق القاضى فى زيارته للمستشفيات الدكتور حسام عبدالعظيم القائم بعمل رئيس مجلس اداره المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد شاكر نائب مدير عام المستشفى، ووحيد الأمين العام المساعد للجامعة للشئون الادراية.
رئيس جامعة بنها يتفقد مستشى الجامعة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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