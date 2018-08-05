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حملة تموينية مفاجئة بالدقهلية تضبط تهريب كميات من الدقيق المدعم

الأحد، 05 أغسطس 2018 08:59 ص
حملة تموينية مفاجئة بالدقهلية تضبط تهريب كميات من الدقيق المدعم دقيق مدعم - صورة أرشيفية
الدقهلية - محمد حيزة
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شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مفاجئة ترأسها إبراهيم أبو الفتوح وكيل وزارة التموين، إلى مدينة بنى عبيد ومركز المنصورة ودكرن وشارك فى الحملة عماد حمدى مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية ومحمد زكى شعبان والسيد البيسى وسامى إبراهيم وجمال الغندور.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 578 جنح أمن دولة طوارئ مركز المنصورة لسنة 2018  لصاحب المخبز "ف.ا.م" لمخالفتة القانون 109 لسنة 1980 لتجميعة عدد 2 شيكارة دقيق بلدى مدعم.

كما تحرر محضر إثبات حالة ضد مخبز "م.ا.م ص" بلدى مدعم وذلك لمخالفة التوجية الوزارى رقم 30 لسنة 2017 لتجميعة عدد 2 جوال دقيق بلدى مدعم، وكذلك محضر إثبات حالة ضد مخبز "ا.ف.ع" بلدى مدعم وذلك لمخالفة التوجية الوزارى رقم 30 لسنة 2017 لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وتم تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز "م.س.م" بلدى مدعم وذلك لمخالفة التوجية الوزارى رقم 30 لسنة 2017 لتصرفة فى أربعة شكاير دقيق بلدى مدعم.

من ناحية أخرى كشف الحملة تجميع صاحب مخبز عدد من بطاقات التموين وتم تحرير محضر ضد "ع.ع.ي" صاحب مخبز لتجميعه البطاقات وذلك لمخالفته القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2010 لتجميعة بطاقات تموينية داخل المخبز وبالتفتيش بداخل المخبز تبين وجود 121 بطاقة تموينة ذكية داخل المخبز وتم التحفظ على هذة البطاقات وتم تحرير محضرجنح بالواقعة رقم 9857.


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