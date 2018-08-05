حملات أمنية وتموينية مكثفة فى الإسكندرية

(أ ش أ)

تمكن ضباط مديرية أمن الإسكندرية خلال حملاتهم على دوائر شرق وغرب المدينة، من ضبط 40 قضية اتجار فى الأقراص والمواد المخدرة، شملت 4038 قرصا مخدرا و4.5 طربة حشيش تزن كيلو جراما و195 جراما، و750 جراما من مخدر الهيروين، كما تم ضبط 3 سائقين لقيادتهم تحت تأثير المواد المخدرة.

كما أسفرت الحملة أيضا عن ضبط 89 قضية إشغالات طريق و 20 دراجة نارية بدون ترخيص، و 27 قضية تموينية متنوعة، و7 قضايا مصنفات فنية شملت عرض قنوات فضائية مشفرة، ومنفذ محمول بدون ترخيص، كما تم تحرير 1963 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال الأحكام، تم تنفيذ 2506 أحكام قضائية شملت "6 جنايات و525 حبسا جزئيا ومستأنفا وغرامات ومخالفات، وبلغت قيمة الغرامات 55 ألفا و390 جنيها".

وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وتمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، خلال حملاتهم لإحكام الرقابة على الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى من ضبط، المدير المسئول عن مخبز حر بمنطقة العامرية غرب المدينة لقيامه بتجميع 36 جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن طنا و800 كجم قبل استخدامه فى غير الغرض المخصص له.

وتم ضبط صاحب مخزن مواد بترولية "بدون ترخيص" بمنطقة الرمل، شرق المدينة وبحوزته 900 لتر بنزين مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، والمدير المسئول عن محل جزارة بمنطقة مينا البصل غرب المدينة لحيازته وعرضه للبيع 70 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 24 قضية تموينية أخرى شملت البيع أزيد من السعر الرسمي، وإنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار،وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.