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الأحد، 05 أغسطس 2018 01:38 م
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حكومة أستراليا تعلن دعم المزارعين بـ190 مليون دولار لمجابهة الجفاف

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:30 م
حكومة أستراليا تعلن دعم المزارعين بـ190 مليون دولار لمجابهة الجفاف رئيس الوزراء الأسترالى مالكولم ترنبول
كانبرا (أ ش أ)
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أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، حزمة مساعدات قيمتها 190 مليون دولار لصالح المزارعين المتضررين من الجفاف الذى يعد الأسوأ الذى يضرب البلاد فى التاريخ الحديث.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن الحزمة التى أعلنها رئيس الوزراء مالكولم ترنبول تمنح المزارعين أموال سائلة ومبادرات لدعم المبادرات الصحية والجماعات المجتمعية.

وأكد ترنبول للصحفيين على أهمية تقديم الحكومة المساعدات والدعم الذى يحتاجه المزارعون فى هذا الوقت الاستثنائي.

ومن جانبه، رحب اتحاد المزارعين الوطنيين بخطوة الحكومة.

يشار إلى أن موجة الجفاف التى لا تظهر بوادر انتهائها قريبا أضرت حوالى 99 % من ولاية نيو ساوث ويلز -الأكبر من حيث عدد السكان- وذلك وفق ما ذكرته إدارة الصناعات الأولية.

 


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