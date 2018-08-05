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الأحد، 05 أغسطس 2018 01:36 م
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حريق بمعرض لبيع الدرجات النارية بضواحى موسكو

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:14 م
حريق بمعرض لبيع الدرجات النارية بضواحى موسكو حريق - أرشيفية
موسكو /أ ش أ/
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ذكرت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، أن حريقا نشب فى معرض للدراجات النارية على مساحة 700 متر مربع بضواحى العاصمة الروسية.

وأشار بيان وزارة الطوارئ الروسية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" أن مركز إدارة الأزمات بالوزارة تسلم رسالة عن نشوب حريق فى مبنى بمنطقة "كاتيلنيك" بضواحى موسكو.

وأضاف البيان أن الحريق شب فى معرض للدراجات النارية وخدمة لإصلاح محركات القوارب على مساحة نحو 700 متر مربع.

وأوضح البيان أنه تم الدفع بـ 7 وحدات إطفاء مكونة من 27 شخصا للسيطرة على الحريق.

 

 


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