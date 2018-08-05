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حبس مسن هتك عرض طفلة عمرها 4 سنوات بالمعادى الجديدة

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:19 م
حبس مسن هتك عرض طفلة عمرها 4 سنوات بالمعادى الجديدة حبس - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قرر عمر الصغير، وكيل نيابة البساتين الجزئية، بإشراف المستشار تامر عاشور، رئيس النيابة، حبس حارس عقار مسن 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بهتك عرض طفلة عمرها ٤ سنوات.

 

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من حارس عقار يفيد تعرض طفلته "ز.م" 4 سنوات، لهتك عرضها ومحاولة اغتصابها على يد حارس عقار مجاور لهما بمنطقة المعادى الجديدة.

 

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتمكن النقيب أحمد سمير، معاون مباحث القسم، من القبض على المتهم وتبين أنه يدعى "ر.م" 72 سنة، حارس عقار بمنطقة المعادى الجديدة.

 

وبمواجهته بأقوال والد الطفلة والطفلة الضحية اعترف باستدراجها داخل غرفته بالعقار الذى يحرسه وخلع ملابسها وملابسه فى محاولة اغتصابها؛ تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.

 


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