حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بحيازة مخدر الفودو بالقليوبية

قررت نيابة شبرا الخيمة أول، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بحوزته كمية من مخدر الفودو.

وتلقى اللواء رضا طبليه مدير أمن القليوبية، إخطارا بقيام عاطل بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بترويج مخدر الفودو على عملائه، وبالعرض على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وبعد أستئذان النيابة العامة قامت قوة أمنية بقيادة النقيب أحمد عادل معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة بضبط المتهم ويدعى "أحمد. ا" 27 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن حوالى 60 جرام ومبلغ مالى 225 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15188 /557 لسنة 2018 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، وأحيل المتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.