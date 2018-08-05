حبس سائق قتل فتاة خنقا وألقى جثتها وسط الزراعات بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قررت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية حبس سائق وذلك لقيامه بقتل فتاة خنقا وألقى جثتها وسط الزراعات لإخفاء جريمته أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يفيد بعثور الأهالي على جثة بالزراعات بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "أ. ر. ع. ر" 18 سنة، مقيمة بذات الناحية، بالزراعات خلف المنزل محل إقامتها، وبمناظرتها تبين وجود إيشارب حول رقبتها وعدم وجود إصابات ظاهرية.

وبسؤال والدها 60 سنة، فلاح قرر أنه اكشف غيابها عن المنزل، وعلم من الأهالي بالعثور على جثتها، وتم التحفظ على الجثةـ وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى.