حبس سائق قتل فتاة خنقا وألقى جثتها وسط الزراعات بالمنوفية

قررت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية حبس سائق وذلك لقيامه بقتل فتاة خنقا وألقى جثتها وسط الزراعات لإخفاء جريمته أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يفيد بعثور الأهالي على جثة بالزراعات بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "أ. ر. ع. ر" 18 سنة، مقيمة بذات الناحية، بالزراعات خلف المنزل محل إقامتها، وبمناظرتها تبين وجود إيشارب حول رقبتها وعدم وجود إصابات ظاهرية.
وبسؤال والدها 60 سنة، فلاح قرر أنه اكشف غيابها عن المنزل، وعلم من الأهالي بالعثور على جثتها، وتم التحفظ على الجثةـ وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى.
وعلى الفور وجه اللواء سميرأبو زامل مدير أمن بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بالمديرية برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية لكشف غموض الواقعة، وتمكن الفريق من الوصول إلى مرتكب الواقعة وهو "عماد.م.س"22 سنه، سائق، ومقيم بقرية سنتريس دائرة مركز أشمون، لارتباطه بها عاطفياً، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة نظراً لإصرارها على الزواج منه رغم ارتباطه بأخرى، فقام باستدراجها ليلاً وخنقها فى الزراعات واستولى على مصوغات ذهبية لها عبارة عن "2 خاتم ودبله ذهب"، بعد أن تأكد من مفارقتها للحياة، وبإرشاده تم ضبط المصوغات والتحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24 أحوال، وجار العرض على النيابة العامة.
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