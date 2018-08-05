حبس زوجة بالشرقية قتلت فلاحا اغتصبها بالقوة داخل مسكنها

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة الحسينية بالشرقية، برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، حبس ربة منزل وزوجها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بقتل فلاح اغتصبها بالقوة، وقيام زوجها بمساعدة فى إخفاء الجثة والتخلص من السلاح المستخدم فى الجريمة بمصرف القرية.

وبداية الواقعة، صباح أمس، عندما تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية يفيد وصول" السيد م م ق" 56 سنة فلا مقيم عزبة 3 رمسيس مركز صان الحجر، للمستشفى العام جثة هامدة، وتبين إصابته بـ3 طعنات، وانتقل الرائد أحمد عبد العزيز، رئيس مباحث صان الحجر لموقع الحادث، لكشف ملابساته.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وإخطار نيابة الحسينية للتحقيق، برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، التى قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وكشفت التحقيقات التى قام بها الرائد أحمد عبد العزيز، رئيس مباحث صان الحجر برئاسة العميد عمرو عبد الرازق، رئيس مباحث المديرية، عن، قيام " دعاء ال ع" 20 سنة ربة منزل، مقيمة رمسيس صان الحجر، بإرتكاب واقعة القتل والتخلص من الجثة بمساعدة زوجها" محمد ع م" 24 سنة.،

وكشفت التحقيقات، عن أن الزوجين يقيمان بمنزل إيجار بالطابق الأرضى ملك المجنى عليه، منذ شهر، وأن المجنى عليه حاول منذ 20 يوم معاكسة الزوجة، فصدته، وأول أمس، إستغل تواجد زوجها بالعمل وتواجدهما بمفردها بالمنزل، وطرق بابها وعندما فتحت الباب وضع سلاح أبيض مطواة على رقبتها، وحاول اغتصابها بالقوة، بعد صفعها على رأسها، وعندما فاقت قامت بقتله بالسكين وإصابته بـ3 طعنات وتخلصت من الجثة بجوار ترعة بالقرية وتخلصت من سلاح الجريمة، ثم سلمت نفسها وزوجها للشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة.