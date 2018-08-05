حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لترويجه مخدر الحشيش بشبرا الخيمة

قرر المستشار أحمد البلتاجى رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج مخدر الحشيش على عملائهم بدائرة القسم.

وتلقى اللواء رضا طبليه مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة مفادها قيام كل من: "يوسف. ص" 38سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا "سلاح ومخدرات"، و"حسين. ر" 35سنة، عاطل والسابق اتهامه فى قضيتى "سلاح" بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وتم العرض على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم بمعرفة النقيب محمد الخولى معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تم ضبطهما بأكمنة أعدت لذلك بالقرب من منزل الأول وتم ضبط الآتى:

كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 350 جراما - مبلغ مالى 5070 جنيها و 2 هاتف محمول ) بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 22725 لسنة 2018م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، وأحيلا المتهمين للنيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .